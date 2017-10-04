События

10:19 04.10.2017

СБУ задержала четверых жителей Херсона, запустивших квадрокоптер над в/ч

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером 3 октября задержали группу молодых людей, которые запустили квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне.

Как сообщает пресс-центр СБУ, несмотря на многочисленные предупреждения в средствах массовой информации о внедрении в воинских частях Вооруженных сил Украины усиленных мер по охране, около 21.00 четыре жителя Херсона осуществили запуск квадрокоптера и направили его на территорию в/ч, которая выполняет важные задачи по защите южной границы Украины.

Попытки молодых людей сразу же были прекращены СБУ совместно с военнослужащими ВСУ, беспилотник изъят на территории военного объекта, подчеркнули в СБУ.

Задержанные дают объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокоптера рядом с воинской частью.

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Интерфакс-Украина
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