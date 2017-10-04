События

09:45 04.10.2017

Число жертв в результате урагана "Мария" на Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек

До 34 человек выросло число погибших в результате обрушившегося на Пуэрто-Рико в сентябре урагана "Мария", передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее сообщалось о 16 жертвах.

По словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росельо, ущерб, нанесенный острову мощными ветрами урагана, оценивается в $90 млрд.

Он отметил, что для восстановления подачи электричества, нарушенной в ходе стихийного бедствия, понадобится несколько недель.

Накануне президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией посетил пострадавший от стихии Пуэрто-Рико. Американский лидер высоко оценил действия местных властей по минимизации и устранения последствий удара урагана.

В сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения.

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