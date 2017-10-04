Одесский горсовет в среду намерен продолжить прерванную из-за беспорядков и бегства депутатов сессию

Депутаты Одесского городского совета в среду намерены продолжить 19-ю сессию, которая была прервана 20 сентября.

Повестка дня сессии не изменилась, на ней по-прежнему планируется рассмотреть ряд резонансных вопросов, в том числе получение Одессой кредита в размере 1 млрд грн, земельные вопросы и др.

Как сообщалось, 20 сентября от 300 до 500 человек собрались под зданием Одесского горсовета с требованием отставки мэра Одессы Геннадия Труханова из-за пожара и жертв в детском лагере. Несколько раз люди предпринимали попытки войти в здание горсовета, однако не смогли этого сделать из-за препятствий со стороны правоохранителей, которые оцепили горсовет. В результате возникли несколько потасовок, во время которых полицейский задержали несколько активистов проукраинских организаций. Позднее полиция заявила, что в потасовках пострадали 36 правоохранителей и начала уголовное производство по статье "Хулиганство".

В свою очередь активисты ряда организаций при поддержке прокурора Одесской области Олега Жученко и начальника облполиции Дмитрия Головина прошли в здание Одесского горсовета, но не нашли там депутатов городского собрания и мэра. Депутаты успели принять решение о переносе сессии на неопределенный срок.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения уже были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну (в настоящее время он арестован), ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку) и экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, которая покинула свой пост через 4 дня после пожара "в связи с выходом на пенсию".