События

08:51 04.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

По состоянию на утро среды очагов горения и взрывов боеприпасов на территории военного склада возле г. Калиновка (Винницкая обл.) не наблюдается, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 4 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - говорится на сайте ведомства в среду утром.

Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,876 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 358 заявок, обнаружено и изъято 998 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 543 чел. и 299 ед. тех., из них от ГСЧС 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции - 40 чел. и 7 ед. тех., Нацгвардии - 20 чел., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 46 чел. и 194 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

В информации также указывается, что остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км. от г. Калиновка.

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