Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball с бортовым номером 61-2662, предназначенный для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет, провел очередной полет вблизи КНДР, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов.

По их сведениям, в связи с подозрительной активностью, свидетельствующей о возможной подготовке новых ракетных пусков в КНДР, американские разведывательные самолеты в последние дни осуществляют ежедневные многочасовые полеты над акваторией Японского моря вблизи Северной Кореи.

Согласно открытым источникам, бортовая система разведки RC-135S Cobra Ball обеспечивает уверенное обнаружение и сопровождение ракет на участках траектории протяженностью 450 - 500 км, расчет точек старта (с ошибкой, не превышающей 100 м), определение с высокой точностью момента выключения ракетного двигателя и падения боеголовки.

Вблизи КНДР постоянные полеты осуществляет также американский стратегический разведывательный самолет WC-135C , предназначенный для выявления следов испытаний ядерного оружия.

Как сообщил в минувшую субботу южнокорейский телеканал KBS, ссылаясь на военные источники, несколько северокорейских баллистических ракет вывезены с расположенного в Пхеньяне военного предприятия на стартовые позиции, что может свидетельствовать о подготовке к новым пускам.

По имеющимся данным, южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна.

Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12", либо межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14", которые производятся на данном предприятии. Баллистическая ракета может быть запущена с пусковой площадки под городом Кусон в северо-западной северокорейской провинции Пхёнан-Пукто, откуда прежде уже стартовали подобные ракеты. Именно за этим районом сейчас могут вести наблюдение американские разведывательные самолеты и спутники.

Южнокорейские власти предполагают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.

Кроме того, на позапрошлой неделе министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в Нью-Йорке, что в ответ на американские угрозы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может провести испытание термоядерного боезаряда в акватории Тихого океана.

В Южной Корее не исключают, что это может быть сделано во время пуска северокорейской ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой.

В минувшую пятницу Тихоокеанское командование США сообщило, что на фоне повышенной напряженности на Корейском полуострове Соединенные Штаты и Южная Корея провели первые совместные учения сил противоракетной обороны ближнего радиуса действия на территории Республики Корея.