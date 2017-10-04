События

08:20 04.10.2017

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ,

С начала суток НВФ 22 раза нарушили перемирие, в 17 случаях украинские военные открывали ответный огонь на поражение, один украинский солдат получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошлых суток основная активность незаконных вооруженных формирований была сконцентрирована на Приморском направлении. Здесь боевики не только применяли минометы различных видов, но и били из оружия, которое по мирным договоренностям давно должно быть отведено от линии разграничения", - говорится в среду утром на странице штаба в "Фейсбук".

Так, вечером, НВФ в течение часа обстреливали позиции украинских военных вблизи Широкино из переносной реактивной пусковой установки "Град" Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, неподалеку от этого же поселка ими был применен уже 82-мм. миномет. А начиная с 18.00 и до 2.00 огонь велся по опорному пункту украинской армии у Талаковки из реактивной системы залпового огня "Град". Здесь по позициям Вооруженных сил Украины боевиками было выпущено 38 реактивных снарядов. Кроме того, очередной раз демонстрируя свое преступное отношение к гражданскому населению, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, вечером боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. жилой сектор поселка Водяное.

В конце суток на Донецком направлении - на подступах к Авдеевке и Невельскому, боевики дважды били по укреплениям украинской армии из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем оказались позиции сил ВСУ у шахт Бутовка, Зайцево и Майорская.

На Луганском направлении боевики вечером и ночью 4 раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в окрестностях Трехизбенки. В результате противостояния, около 18 часов, получил ранение один солдат Вооруженных сил Украины.

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