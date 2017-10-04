Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни регион провозгласит свою независимость, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"В своем первом после референдума интервью Карлес Пучдемон сообщил, что его правительство "сделает это в конце текущей недели или в начале следующей", - отмечается в сообщении.

На вопрос, что он станет делать, если правительство Испании вмешается в ситуацию и возьмет правительство Каталонии под свой контроль, К.Пучдемон ответил, что это станет ошибкой, "которая может изменить всю ситуацию".