Кабмин 4 октября намерен одобрить подписание соглашения с Молдовой о совместном контроле на границе и порядке поддержки пострадавших в АТО территорий

Кабинет министров Украины на заседании 4 октября намерен одобрить подписание соглашения с Молдовой о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу, а также утвердить порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам для поддержки территорий, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, сообщается на сайте правительства Украины.

Согласно повестке, данные вопросы на заседании представит министр внутренних дел Арсен Аваков и министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, соответственно. Кабмин намерен рассмотреть завершение реализации проекта создания национальной спутниковой системы связи.

Правительство намерено выделить средства для осуществления первоочередных неотложных мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахт Первомайск-Стахановского угледобывающего региона Луганской области.

Средства планируется выделить на проведение работ по восстановлению и капитальному ремонту поврежденной в результате пожара и взрывов снарядов, инфраструктуры военной части в Балаклее (Харьковская область).

Планируется утвердить порядок принудительной реализации имущества для погашения задолженности перед ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерними предприятиями, которые осуществляли поставки природного газа на основании лицензии.

Правительство намерено рассмотреть некоторые вопросы направления части суммы перевыполнения общего объема таможенных платежей за июль 2017 года на обеспечение функционирования контролирующих органов.

Планируется утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" на погашение задолженности по заработной плате.

Также правительство планирует выделить средства для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность.

Кабмин намерен утвердить финансовый план государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" на 2017 год.

Правительство планирует утвердить типовые положения о заведениях социальной поддержки семей, детей и молодежи.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

После заседания запланирована пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака и первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка на тему "Открытие охотничьего сезона. Новые подходы к утверждению лимитов".