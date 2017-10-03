Порошенко вручил государственные награды участникам "Игр Непокоренных"

Президент Украины Петр Порошенко удостоил государственных наград украинских ветеранов – участников национальной сборной в ІІІ Международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (Invictus Games) – и во вторник лично вручил награды спортсменам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных" в Торонто (Канада) орденом "За заслуги" I степени награжден Павел Будаевский, орденом "За заслуги" III степени - Олег Зимников, Павел Мамонтов, Роман Панченко, Василий Пашкевич, Александр Писаренко, Валерий Рак, Вадим Свириденко, Дмитрий Сидорук, Александр Ткаченко, Сергей Торчинский, Сергей Шевчук.

Кроме того, орденом княгини Ольги III степени награждена Екатерина Михайлова.

Среди награжденных также тренерский состав украинской сборной и организаторы соревнований "Игры Непокоренных", которые поддерживали украинскую сборную.

Сборная Украины на "Играх Непокоренных" в Торонто завоевала 14 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.