Боевики впервые с начала "школьного перемирия" применили "Грады" в зоне АТО

Количество пострадавших в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток по состоянию на 18:00 вторника не увеличилось, состояние обоих получивших ранение в ходе ночного обстрела украинских военных в настоящее время удовлетворительное, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщается в сводке штаба АТО, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

Всего, как отмечается в сводке, боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО с начала суток по состоянию на 18:00 вторника.

"Сегодня, впервые с начала школьного перемирия пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня "Град". В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутовому", - говорится в сводке.

На донецком направлении с полуночи незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали юго-восточные околицы г.Авдеевка из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах утром во вторник сообщил, что незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое украинских военных получили ранения.