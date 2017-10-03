Полицейские задержали командира разведывательной роты батальона боевиков "Восток"

В Донецкой области правоохранители командира разведывательной роты незаконного вооруженного формирования "Батальон "Восток", - сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области во вторник.

"Полицейские получили оперативную информацию о том, что в с.Ивановка Волновахского района проживает мужчина, который активно участвовал в незаконных вооруженных формированиях и занимал руководящую должность в батальоне "Восток". Во время проверки оперативники установили, что 46-летний мужчина работал на боевиков три месяца, после чего вернулся домой. Зная, что его деятельность была незаконной, он прятался у своей матери и соблюдал тщательную конспирацию", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в октябре 2014 года подразделение, которое возглавлял боевик, отслеживало позиции украинских военных и техники на территории Донецкого аэропорта. "На основе этих данных террористы расстреливали бойцов ВСУ. Руководил всеми операциями вожак террористов "Моторола", - отмечают в полиции,

Экс-боевик рассказал правоохранителям, что поступил на службу из-за денег, при этом ежемесячно получал не более 4 тысяч гривень. В начале января 2015 года он решил покинуть ряды боевиков, написал рапорт на отпуск и сбежал.

Ему угрожает уголовная ответственность по ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.