События

17:17 03.10.2017

Во Львове горел детский сад

Пожар возник в частном детском саду во Львове во вторник, никто не пострадал, информирует сайт Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре в 2-этажном здании частного детсада поступило спасателям в 13:19. "Воспламенение произошло в электрощитовой на 1-ом этаже здания. На место события немедленно были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения… В 13:32 пожар локализовали, а в 13:33 полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Воспламенение повлекло плотное задымление в здании.

До прибытия спасателей воспитатели провели эвакуацию 40 детей из помещения на свежий воздух. "Спасатели обследовали помещение садика, чтобы убедиться, что все дети эвакуированы. Также специалисты ГСЧС вынесли детям теплые вещи и одеяла, чтобы они смогли на улице дождаться своих родителей", - говорится в сообщении.

На месте события работало 7 спасателей и 2 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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Интерфакс-Украина
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