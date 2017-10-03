Объем изучения родного языка и предметов на нем будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что объем изучения родного языка в учебных заведениях, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого национального меньшинства.

"Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства. Эти вещи утверждаются на уровне постановления Кабмина", - приводит пресс-служба Министерства образования и науки слова Л.Гриневич.

Как сообщалось, 28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".

Закон среди прочего определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.