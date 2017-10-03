В деле о "налоговых площадках" следствие ждет выводов экспертиз - генпрокурор

Следствие по делу о "налоговых площадках", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, будет готово вручить обвинительные акты бывшим должностным лицам налоговой администрации после того, как получит результаты экспертиз, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы ждем выводов экспертиз и сразу после них будем готовы вручить обвинительные акты и переходить к судебному рассмотрению этого дела", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, материалы в отношении двух подозреваемых, которые подписали соглашение о признании вины и сотрудничают со следствием, уже направлены в суд.

"Мы уже направили в суд решение по признанию виновности двух лиц, которые заключили соглашение и дают показания на высшее руководство организованной преступной группы в налоговой сфере тех времен", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор также сообщил, что в настоящее время четверо подозреваемых по делу арестованы, еще 21 человек освобожден под залог, общая сумма которого составила около 230 млн грн. Кроме того, наложен арест почти на 7 млрд грн.

Как сообщалось, 24 мая 2017 год в ходе спецоперации были задержаны бывшие руководители и их заместители ряда областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, подозреваемые в организации функционирования т.н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб почти 100 млрд грн.