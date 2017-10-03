Следствие уделяет пристальное внимание роли Добкина и Кернеса в выделении харьковской земли по "кооперативной схеме"

В ходе досудебного расследования дела о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативная схема) особое внимание уделяется роли экс-городского головы, а ныне народного депутата Михаила Добкина и нынешнего городского головы Геннадия Кернеса, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Роль обоих "достойников" изучается следствием наиболее пристально", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

Он отметил, что М.Добкину уже объявлено о подозрении по делу, а в отношении Г.Кернеса – пока нет.

"Обвинительный акт будет ему вручен после получения экспертиз и завершения ряда других следственных действий… Что касается роли господина Кернеса, следствие также тщательно работает и в момент, когда мы получим достаточно доказательств для предъявления подозрения, оно будет предъявлено",- сказал Ю.Луценко.