В Минобороны подтвердили информацию об отсутствии пострадавших в зоне АТО

В Министерстве обороны Украины подтверждают отсутствие погибших и раненых вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в понедельник, 2 октября.

"За минувшие сутки погибших и раненых вследствие боевых действий в рядах украинских войск нет", - рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге во вторник.

По его словам, на луганском направлении боевики за сутки осуществили 3 обстрела, включая два минометных в с.Крымское Новоайдарского района и одну вооруженную провокацию возле пгт Станица Луганская с использованием гранатометов и стрелкового оружия.

На донецкое направление пришлись 10 обстрелов со стороны боевиков. Наиболее интенсивно они велись в районе г.Авдеевка и поселков Зайцево и Майорск к северу от Горловки, но там применялось лишь легкое вооружение. Трижды незаконные вооруженные формирования открывали провокационный огонь возле Донецкого аэропорта. В большинстве случаев силы АТО открывали ответный огонь.

На мариупольском направлении боевики осуществили 4 обстрела. Села Павлополь, Водяное и Широкино возле Мариуполя были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, г.Марьинка – из гранатометов. По словам А.Мотузяника, в ходе обстрела Марьинки снаряды падали и на жилой сектор, повреждены два дома.