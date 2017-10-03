События

09:53 03.10.2017

Двое украинских военных ранены в результате ночных обстрелов в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое украинских военных получили ранения, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"С начала этих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона, где враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", – сообщил А.Стельмах в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.

Ранее в это день в сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что с начала суток, 3 октября, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Отделение Сбербанка горело минувшей ночью во Львове

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, пострадавших среди украинских военных нет – штаб

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 10 тыс. мусульман-рохинджа пытаются пересечь границу Мьянмы и Бангладеш

ЕК выделила 4 млн евро в награду разработчикам простого и надежного способа проверки личности в электронных устройствах

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Динамика миграционных настроений украинцев"

Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить тренажер на price.ua
РЕКЛАМА