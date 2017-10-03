Двое украинских военных ранены в результате ночных обстрелов в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое украинских военных получили ранения, сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"С начала этих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона, где враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", – сообщил А.Стельмах в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.

Ранее в это день в сводке пресс-центра штаба АТО сообщалось, что с начала суток, 3 октября, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.