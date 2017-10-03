Отделение Сбербанка горело минувшей ночью во Львове

Минувшей ночью вспыхнул пожар в отделении украинской "дочки" "Сбербанка России" во Львове на проспекте Черновола, сообщили агентству в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило около 2.30 ночи, в 2 часа 6 минут пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

По данным ГСЧС, площадь возгорания оставила 26 м.кв., уничтожена оргтехника и внутренние перегородки в здании.

Причину пожара выясняют сотрудники полиции, работающие на месте инцидента.

Как сообщалось, в феврале 2016 года неизвестные подожгли отделение Сбербанка по улице Ивана Франко. Той же ночью пытались поджечь и отделение на проспекте Черновола при помощи бутылок с зажигательной смесью, но они не загорелись.