На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро вторника очагов горения и взрывов боеприпасов на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", – говорится в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 10-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 341 заявку, обнаружено и изъято 720 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 578 чел. и 304 ед. тех., из них от ГСЧС – 218 чел. и 77 ед. тех., Нацполиции - 37 чел. и 8 ед. тех., Нацгвардии - 20 чел., ВСУ - 1 тыс. 77 чел. и 195 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

В информации отмечается, что 2 октября возобновлен учебно-воспитательный процесс дошкольных и образовательных учреждений. В полном объеме восстановлено газоснабжение населенных пунктов.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от. Калиновка.