События

07:18 03.10.2017

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек – полиция

Число жертв в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщил шериф полиции города Джозеф Ломбардо.

По его словам, по последним данным как минимум 59 человек погибли, 527 получили ранения.

Шериф отметил, что число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось о не менее 58 погибших и 515 пострадавших.

Стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.

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