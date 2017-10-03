К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Динамика миграционных настроений украинцев"

Во вторник, 3 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Динамика миграционных настроений украинцев". Участники: руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. +380 (44) 254-36-93, +380 (44) 254-36-94, www.ratinggroup.ua.