События

07:00 03.10.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Динамика миграционных настроений украинцев"

Во вторник, 3 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Динамика миграционных настроений украинцев". Участники: руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. +380 (44) 254-36-93, +380 (44) 254-36-94, www.ratinggroup.ua.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, пострадавших среди украинских военных нет – штаб

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

Полиция Лас-Вегаса сообщила о более 50 погибших и 200 раненых

В РФ за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков осуждены около 1 тыс. украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали 59 человек – полиция

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Профсоюзный майдан" - очищение от коррупции и реформирования Федерации профсоюзов Украины"

Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

На Гоптовке задержан находившийся в розыске гражданин Украины и гражданин РФ с чужим паспортом - Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на энергетики на price.ua
РЕКЛАМА