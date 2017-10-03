События

06:40 03.10.2017

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие, пострадавших среди украинских военных нет – штаб

С начала суток незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие. Учитывая угрозу жизни, бойцы АТО 12 раз открывали огонь. В результате боевых действий - потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Прошедшие сутки в районе проведения АТО завершилась увеличением количества обстрелов украинских позиций со стороны боевиков на Донецком направлении. Так, вечером пророссийские наемники более 3 часов из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по юго-восточным окраинам Авдеевки", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Кроме того, на донецком направлении из вооружения БМП боевики дважды обстреливали украинские укрепления у Зайцево, а ночью под огнем противника оказались защитники Майорска и Невельского.

На луганском направлении около 18.00 боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие на подступах к поселку Донец. Неподалеку Крымского зафиксирована работа 82-мм миномета.

На приморском направлении после 18.00 сохранялась тишина.

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