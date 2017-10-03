События

04:45 03.10.2017

На Гоптовке задержан находившийся в розыске гражданин Украины и гражданин РФ с чужим паспортом - Госпогранслужба

Пограничники Харьковского погранотряда в пункте пропуска Гоптовка задержали пытавшегося въехать в страну гражданина Украины (1953 г.р.), находившегося в розыске.

"Во время проверки документов гражданина Украины пограничники установили, что мужчина разыскивается по признакам совершения уголовного преступления, а именно по статье 286 УК Украины (оставление места ДТП, нарушение правил безопасности дорожного движения). Правоохранители сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Кроме того, в том же пункте пропуска, при проведении пограничного контроля, в личных вещах гражданина России был обнаружен чужой загранпаспорт и бланк свидетельства о рождении с серией, номером и мастичной печатью уполномоченного органа и без установочных данных лица.

Мужчину также передали Нацполиции и проинформировали ее об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины.

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