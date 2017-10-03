События

03:36 03.10.2017

Тегеран и Анкара не признают законность референдума о независимости Иракского Курдистана - глава генштаба Ирана

Власти Ирана и Турции едины в оценке референдума о независимости Иракского Курдистана и считают его нелегитимным, заявил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Бакери по итогам встречи со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

"Мы обсудили общие угрозы двум странам (Ирану и Турции - ИФ) и референдум в регионе Иракского Курдистана, с упором на поддержку целостности Ирака и на признание референдума недействительным", - цитирует слова М.Х.Бакери агентство "Тасним".

Ранее агентство ИСНА сообщало, что стороны договорились о более активном сотрудничестве, в том числе в сфере обеспечения безопасности на границах.

Начальник Генштаба ВС Турции прибыл в Тегеран накануне поздним вечером по приглашению М.Х.Бакери, который в свою очередь посетил Анкару в середине августа этого года.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей.

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