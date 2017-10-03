В Запорожье задержана банда фальшивомонетчиков – полицейские

В Запорожье правоохранителями задержаны трое подозреваемых в изготовлении фальшивых денег, заявили в Нацполиции Запорожской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска и следственного управления ликвидировали типографию по изготовлению фальшивых банкнот. Злоумышленники - 1968, 1982 и 1975 годов рождения задержаны в порядке ст.208 КПК Украины", – написал начальник Нацполиции области Олег Золотоноша на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

В информации уточняется, что во время проведения обысков один из подозреваемых пытался утопить вещдоки в ванной.

Всего изъято более 100 фальшивых купюр номиналом по 200 и 500 грн., 21 заготовка для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства. Все направлено на экспертизу.