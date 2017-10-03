События

01:15 03.10.2017

В Белом доме после стрельбы в Лас-Вегасе заявляют о преждевременности обсуждения вопросов контроля за оружием

Администрация США полагает, что сразу после стрельбы в Лас-Вегасе, повлекшей за собой многочисленные жертвы, не время возобновлять дискуссии об ужесточении правил оборота огнестрельного оружия, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мотив (стрелявшего - ИФ) еще предстоит определить, и для нас будет преждевременно обсуждать политические меры, когда мы не полностью знаем все факты, и что произошло той ночью", - сказала она.

"Есть время и место для политических дебатов, но сейчас время объединиться всей страной", - добавила она.

Ранее сообщалось, что не менее 58 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Пострадали до 515 человек.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Пэддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

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