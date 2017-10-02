Порошенко утвердил порядок создания и деятельности Рабочего органа, координирующего действия создания зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие протокол об утверждении порядка создания и деятельности Рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года.

Соответствующий указ №302/2017 от 2 октября обнародован на сайте главы государства в понедельник вечером.

Вместе с тем опубликованы Протокол (от 27 марта 2017 года) и Порядок создания и деятельности Рабочего органа.

Указ вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию последнего сообщения Договаривающихся Сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.