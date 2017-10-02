Поезд сбил автомобиль в Киевской области, один человек погиб, один травмирован – полиция

В пгт Глеваха Киевской области на железнодорожном переезде поезд сбил легковой автомобиль, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы, сообщают в полиции.

"В пгт Глеваха на регулируемом железнодорожном переезде технический поезд сбил легковой автомобиль, который пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пассажир автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель госпитализирован в больницу", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.