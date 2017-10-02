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19:33 02.10.2017

ЕС идет к созданию собственного союза в области обороны и безопасности - Могерини

Европейский союз продвинулся вперед к созданию союза в области обороны и безопасности, а также помогает сотрудничеству между членами ЕС для укрепления оборонного потенциала, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы подошли, наконец, к созданию Европейского союза безопасности и обороны. Это было мечтой наших отцов-основателей еще в 1950-х годах, но в то время это не сработало. Я думаю, что теперь дело пошло, и мы можем этим гордиться", - сказала Ф.Могерини в понедельник в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее".

"В мире, где угрозы транснациональны по определению, нет другого способа обеспечить нашим гражданам безопасность и сделать наш мир более безопасным", - заявила Ф.Могерини.

Она отметила, что помимо всего прочего власти ЕС содействуют повышению эффективности оборонных расходов у членов союза.

Ф.Могерини напомнила, что в ЕС укрепление и поддержание оборонного потенциала находится в компетенции национальных правительств. При этом обсуждаемое в данный момент повышение оборонных расходов до 2% ВВП - это вопрос выбора национальных правительств и национальных парламентов, а для стран-членов НАТО - это также предмет дискуссии внутри альянса, отметила она.

Однако ЕС создал за последний год ряд инструментов, помогающих его членам совместно инвестировать в оборонные проекты, чтобы максимально увеличить эффективность таких инвестиций, подчеркнула Ф.Могерини.

"Таким образом, рамки, в которых ЕС может работать и сейчас работает, больше подразумевают сокращение неравенства в результатах на выходе, чем неравенства по количеству инвестированных средств", - пояснила она.

Ф.Могерини сообщила, что Европейское оборонное агентство сейчас пересматривает план развития оборонного потенциала, чтобы обеспечить к весне будущего года включение в его новые приоритеты средств противодействия гибридным угрозам.

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