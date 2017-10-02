Боевики в зоне АТО в понедельник 9 раз нарушили перемирие

Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО на Донбассе с полуночи до 18:00 понедельника 9 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник вечером.

"По информации штаба, утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по позициям сил АТО у Широкино, Водяного и Павлополя на приморском направлении.

Кроме того, около 10:30 во время обстрела опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки, боевики также обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилой сектор этого поселка. "Вследствие попаданий в гражданское здание загорелась крыша, были повреждены окна и стены", - сказано в сводке.

На донецком направлении боевики дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорску, а также вблизи Песков и Невельского.

На луганском направлении ночью НВФ применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского.