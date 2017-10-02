События

18:55 02.10.2017

Боевики в зоне АТО в понедельник 9 раз нарушили перемирие

Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО на Донбассе с полуночи до 18:00 понедельника 9 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику. С начала суток потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник вечером.

"По информации штаба, утром боевики били из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов по позициям сил АТО у Широкино, Водяного и Павлополя на приморском направлении.

Кроме того, около 10:30 во время обстрела опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки, боевики также обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилой сектор этого поселка. "Вследствие попаданий в гражданское здание загорелась крыша, были повреждены окна и стены", - сказано в сводке.

На донецком направлении боевики дважды из пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь на подступах к Майорску, а также вблизи Песков и Невельского.

На луганском направлении ночью НВФ применяли минометы калибра 82 миллиметра неподалеку Крымского.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

Горбатюк заявил о попытке руководства Нацполиции и МВД препятствовать расследованию "дел Евромайдана"

Полиция Лас-Вегаса сообщила о более 50 погибших и 200 раненых

В РФ за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков осуждены около 1 тыс. украинцев

Стрельбу в Лас-Вегасе открыл 64-летний американец

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко стала третьим нардепом, которому вручили админпротокол о незаконном пересечении госгосграницы в ПП "Шегини" - Слободян

Стрелок в Лас-Вегасе не был связан с террористическими группировками, утверждают в ФБР

ЕС идет к созданию собственного союза в области обороны и безопасности - Могерини

События в Каталонии включены в повестку дня сессии Европарламента

Горбатюк обеспокоен бездеятельностью Рады по созданию Госбюро расследований, так как 20 ноября истекает "переходной период"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
очки от солнца на price.ua
РЕКЛАМА