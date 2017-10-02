Горбатюк обеспокоен бездеятельностью Рады по созданию Госбюро расследований, так как 20 ноября истекает "переходной период"

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обеспокоен бездеятельностью Верховной Рады в части создания Государственного бюро расследований (ГБР), что может негативно отразиться на расследовании резонансных дел, в том числе преступлений во времена Евромайдана.

"Я хотел бы акцентировать внимание на том, что не только громкие заявления препятствуют расследованию. У нас наступает очередное время Х изменений в законодательство, которые вступают в силу 20 ноября 2017 года, которые касаются подследственности преступлений ГБР и НАБУ. Подследственность ГБР – это дела по преступлениям во время Майдана", - сказал С.Горбатюк на брифинге в понедельник в Киеве.

Он пояснил, что 20 ноября истекает срок так называемого "переходного периода", до которого прокуратура должна передать дела, подследственные ГБР, в расследование Бюро, однако ГБР до сих пор не создано.

"Продлить расследование преступлений ГБР не может. Есть переходные положения, которые позволяют следователям прокуратуры завершать начатые дела, подследственные ГБР, но ничего нового регистрировать следователи прокуратуры уже не будут иметь права", - подчеркнул начальник департамента спецрасследований.

То есть, по его словам, при выявлении преступления его может зарегистрировать только ГБР, которого еще нет.

"Остается полтора месяца - нет никакого движения от Верховной Рады для того, чтобы каким-то то образом менять это", - выразил сожаление С.Горбатюк.