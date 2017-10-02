События

18:44 02.10.2017

На акции партии Саакашвили у тбилисской мэрии задержаны шесть человек

МВД Грузии сообщает о задержании участников акции протеста у здания мэрии Тбилиси.

"На организованной 2 октября одной из политических партий несанкционированной акции, после перекрытия ее участниками проезжей части дороги и попытки ворваться в здание мэрии были задержаны 6 членов этой партии и их сторонников. Им предъявлены обвинения административного характера по статьям "нарушение общественного порядка" и "неподчинение полиции" (УК), - сказано в заявлении МВД Грузии, распространенном в понедельник вечером.

В документе отмечается, что действия представителей МВД против участников акции были в полном соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что более 100 членов и сторонников партии "Единое национальное движение", неофициальным лидером которой остается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в понедельник собрались на акцию протеста у здания мэрии под требованием приостановить решение городского собрания за 1 лари передать в исторической части Тбилиси участок земли в 2 тысячи квадратных метров компании, принадлежащей бывшему премьер-министру, миллиардеру Бидзине Иванишвили.

На прошлой неделе аджарские власти передали в аренду на 49 лет участок пляжа в 6 тысяч квадратных метров, прилегающей к Батумскому ботаническому саду, компании, также принадлежащей Б.Иванишвили.

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