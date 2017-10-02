задержали госисполнителя на взятке за преимущество при покупке квартиры на аукционе

Следователи прокуратуры Харьковской области при оперативном сопровождения управления защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

"Служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс.грн. По предварительным данным, общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс.грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, за эти деньги госисполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области. Ведутся первоочередные следственные действия.