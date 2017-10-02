События

18:24 02.10.2017

задержали госисполнителя на взятке за преимущество при покупке квартиры на аукционе

Следователи прокуратуры Харьковской области при оперативном сопровождения управления защиты экономики Нацполиции задержали при получении взятки одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

"Служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс.грн. По предварительным данным, общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс.грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, за эти деньги госисполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды). Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области. Ведутся первоочередные следственные действия.

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Интерфакс-Украина
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