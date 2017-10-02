Порошенко соболезнует семьям погибших и пострадавших вследствие стрельбы в Лас-Вегасе

Президент Украины Петр Порошенко выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе стрельбы в г.Лас-Вегас (штат Невада, США) в понедельник.

"Глубоко шокирован страшной трагедией в Лас Вегасе. Искренние соболезнования жертвам и семьям пострадавших в этом ужасном акте насилия", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

По последним данным, не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 400 человек получили ранения в ходе стрельбы в Лас-Вегасе.

Как сообщалось, 64-летний местный житель открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе.

Посольство Украины в США проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате стрельбы.