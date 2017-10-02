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18:22 02.10.2017

Запрет на посещение портов аннексированного Крыма в сентябре нарушили 30 судов

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет, что в период с 1 сентября по 1 октября 2017 года 30 грузовых судов нарушили запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ведомства, из 30 судов 23 судна были под флагом Российской Федерации и 7 - под флагами других государств, в частности Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзании.

Кроме того, зафиксировано 5 судов под флагами Мальты, Панамы, Танзании, Того и России, которые находились в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты без захода в терминалы порта.

В течение августа 2017 года по обобщенной информации в порты и терминалы аннексированного Крыма заходили 34 грузовых судна-нарушителя под флагами РФ, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморских островов, Танзании.

В министерстве отмечают, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морских порты и терминалы, расположенных на территории АР Крым и Севастополя рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

Морские порты, расположенные на территории Крыма: Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, - закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины № 578 от 30 апреля 2014 года.

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