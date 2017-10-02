Введение в практику пятилетних кредитов рефинансирования будет способствовать экономическому росту

Предоставление Национальным банком Украины (НБУ) коммерческим банкам пятилетних кредитов рефинансирования с плавающей процентной ставкой на процентных тендерах, что согласно "Основным принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу" рассматривается регулятором, будет способствовать экономическому росту, сообщается в пресс-релизе РВС Банка со ссылкой на председателя правления финучреждения Владислава Кравца.

"Идея Национального банка является абсолютно своевременной и правильной, поскольку в экономике в настоящее время не хватает длинных ресурсов. Очень важно, что бы те ресурсы, которые НБУ вольет в банковскую систему, пошли исключительно на поддержку украинского товаропроизводителя и чтобы эти деньги были ограничены любыми возможностями вывода за рубеж, во избежание давления на курс и на инфляцию", - сказал В.Кравец.

По его оценке, наиболее оптимальным и целесообразным является вложение этих средств в жилищное строительство исключительно для развития первичного рынка. "Таким образом, банки через получение целевых длинных кредитов смогут выдавать аналогичные по срокам кредиты физическим и, возможно, даже юридическим лицам, которые в дальнейшем будут инвестировать эти деньги в строительство жилья. При этом сроки кредитования и сроки возврата и осваивания этих денег будут приблизительно одинаковыми. Развитие ипотеки будет давать стимул к развитию смежных отраслей", - сказал В.Кравец.

Банкир полагает, что целевые кредиты также целесообразно предоставлять для отечественных проектов в сфере автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники. "В данном случае должны быть четко прописаны критерии, согласно которым покупка автомобилей или сельхозтехники должна происходить исключительно у украинского товаропроизводителя и исключительно с определенным объемом локации производства комплектующих для этой техники, например, 60-80%", - сказал он.

Третьим направлением использования таких целевых ресурсов могло бы стать самолетостроение, полагает В.Кравец. "Такое целевое финансирование стимулировало бы разработку новых моделей самолетов, как грузовых, так и пассажирских. Одновременно с таким целевым инвестированием денег в авиационную промышленность было бы целесообразно разработать программу для украинских авиакомпаний по приобретению самолетов украинского производства для внутренних локальных авиарейсов", - сказал он.