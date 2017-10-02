Вследствие обстрела боевиками Зайцево сгорел жилой дом

В результате обстрелов боевиками поселка Зайцево Донецкой области сгорел частный жилой дом, местные жители не пострадали, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"В воскресенье, 1 октября, около 22:30 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Зайцево, под огонь стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов НВФ ОРДО также попали дома мирных жителей населенного пункта. Вследствие попадания зажигательных боеприпасов произошел пожар в жилом доме по улице Журавского, 31", - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук в понедельник.

Пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины прибыл на место возгорания, погасили пламя и не допустили дальнейшего распространения огня.

"Дом и имущество сгорели. Никто из местных жителей не пострадал", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осудила обстрелы НВФ ОРДО населенных пунктов, угрожающие жизни и здоровью гражданского населения.