В Николаевской области разоблачена группа лиц, незаконно реализовавшая через сеть АЗС нефтепродукты

Правоохранители разоблачили в Николаевской области группу лиц, которые незаконно хранили, а затем реализовали через сеть АЗС нефтепродукты (общая стоимость превышает 4 млн грн).

"Пограничники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры в рамках уголовного производства разоблачили группу лиц, которые по предварительной договоренности осуществляли незаконное хранение, сбыт и транспортировку нефтепродуктов через ряд АЗС на территории Николаевской области", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник.

Так, в складских помещениях в городе Первомайск обнаружены и изъяты 138 тонн дизельного топлива и 23 тонны бензина. Предварительная сумма изъятых нефтепродуктов составляет более 4 млн грн.