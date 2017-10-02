Полиция открыла дело по факту пожара в запорожском хостеле

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в хостеле в Запорожье, в результате которого погибли пять человек, причина произошедшего устанавливается.

"Причина пожара устанавливается. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Как сообщалось, в центре Запорожья в результате пожара, возникшего в ночь на понедельник в хостеле, погибли пять жильцов – четверо на месте, один скончался в карете "скорой". Из огня удалось спасти 4 постояльцев хостела, среди которых 8-летний ребенок.

Пожар возник на втором этаже и охватил 100 кв.м.

Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель у дежурного.

Хостел, размещенный в кирпичном здании бывшего хлебзавода, работает с конца 2016 года. За это время проверки соблюдения требований пожарной и техногенной безопасности не проводились.