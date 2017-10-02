События

15:04 02.10.2017

В Калиновке и окрестных селах продолжается восстановление газоснабжения, открыты все детсады и школы

По состоянию на 14:00 понедельника, 2 октября, восстановлено газоснабжение 12 тыс 916 абонентов в г.Калиновка Винницкой области, где ранее начался пожар на складе боеприпасов, и прилегающих селах, сообщается в сводке ГСЧС на ее официальном сайте.

В сообщении отмечается, что со 2 октября возобновлен учебно-воспитательный процесс во всех дошкольных и образовательных учреждениях, расположенных в зоне возможного поражения, кроме общеобразовательной школы в с.Павловка Калиновского района, где его планируется восстановить с 9 октября.

Также в ГСЧС напомнили, что до 9 октября 2017 года остается закрытым воздушное пространство в радиусе 5 км от г.Калиновка.

Как сообщалось, восстановление газоснабжения в г.Калиновка и прилегающих селах началось вечером 29 сентября. По состоянию на 8:30 субботы, 30 сентября, было восстановлено для 6 тыс 119 абонентов, а по состоянию на 14:00 воскресенья – для 11 тыс 983 абонентов.

На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).

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