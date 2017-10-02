Суд засекретил решения по делу об убийстве Шеремета по ходатайству следователей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечает, что суд засекретил судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по ходатайству следователей, поскольку в этом есть процессуальная необходимость.
"Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением свободных фрилансеров-журналистов. Следствие – это процесс, который подразумевает некоторую закрытость для обеспечения результата и эффективности", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник.
В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что следственная группа по расследованию убийства П.Шеремета отрабатывает ряд рабочих версий и без решений суда дальше нельзя проводить следственные действия.
"Учитывая ту ситуацию, что это правонарушение имеет большой общественный резонанс, мы обратились в суд о закрытии информации в открытом реестре. Суд дал на это согласие, и мы работаем дальше", - указал он.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.
В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве П.Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.