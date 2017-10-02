Аваков назвал надуманными обвинения троих чиновников МВД в преступлениях на Майдане

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что следствие по делам о событиях во время Революции достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов, а не преследовать рядовых сотрудников полиции, в том числе прошедших АТО.

"Я думаю, что если у нас отпускают Лавриновича, и во всех остальных случаях за три года следствие по Майдану во главе соответствующей группы не нашло других оснований, кроме как привлекать рядового сотрудника полиции по надуманному обвинению, то считаю, что это малодостойное занятие", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос о том, как он относится к судебным процессам над тремя действующими сотрудниками Национальной полиции за их действия во время Майдана.

Министр отметил, что, в частности, глава департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, который обвиняется в том, что якобы помогал в оформлении документов по завозке спецсредств для правоохранителей во время Майдана, провел 9 месяцев в зоне АТО, имеет боевой опыт, был в Иловайске, освобождал боевиков Николаевку.

"Обвинять его по надуманному обвинению, потому что нельзя зацепить остальных, а этот находится рядом – это не очень корректно и достойно. Это я вам говорю как министр: политическая, а не процессуальная фигура", - подчеркнул А.Аваков.

Глава МВД указал, что этим объясняется и присутствие в суде замглавы Нацполиции Александра Фацевича и готовность взять подозреваемых полицейских на поруки.

"Вместе с тем мы не препятствуем формальной судебной процедуре и считаем, что этот вопрос должен решиться в юридической плоскости. И уверен, что эти обвинения развалятся", - убежден А.Аваков.

Как сообщалось, 29 сентября руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что трое бывших высокопоставленных чиновников МВД Украины, двое из которых и в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции, уведомлены о подозрении в системном препятствовании проведению митингов и координации правоохранителей в ходе силовых акций против митингующих в феврале 2014 года. По его словам, эти люди также подозреваются в том, что координировали действия сотрудников правоохранительных органов во время силовых акций против митингующих 18-19 февраля в 2014 года в Киеве с применением насилия и оружия.

С.Горбатюк сообщил, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным СМИ, подозреваемыми являются И.Бабич, замглавы Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский и руководитель группы по охранной деятельности Департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Поготов.