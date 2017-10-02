Венецианская комиссия 6 октября даст свои рекомендации по законопроекту об антикоррупционных судах

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) даст свои рекомендации по законопроекту об антикоррупционных судах в Украине 6 октября, утверждает руководитель комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев (фракция "Самопомич").

"6 октября Венецианская комиссия вынесет свою рекомендацию. По просьбе Украины она очень быстро оценила этот законопроект...", - сообщил Е.Соболев на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

В начале сентября Е.Соболев прогнозировал, что Венецианская комиссия может в начале октября предоставить свои выводы по законопроектам, предусматривающим создание в Украине антикоррупционных судебных институций.