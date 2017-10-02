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13:42 02.10.2017

Действие закона об особом статусе ОРДЛО планируется продлить на год

Действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" планируется продлить еще на год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Особый порядок местного самоуправления будет продлен временно, периодом на год после вступления в силу закона о восстановлении суверенитета Украины", - сообщил источник.

По его словам, соответствующую норму предполагается включить в переходные положения законопроекта о восстановлении суверенитет.а Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей

Как сообщалось, 20 октября 2014 года закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу.

Верховная Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, президент Украины Петр Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вводится законом временно, на три года, со дня вступления в силу.

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