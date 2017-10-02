Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу, десятки рейсов перенаправлены в другие аэропорты

Международный аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе (штат Невада) частично восстановил деятельность после стрельбы в городе, более двух десятков ночных рейсов перенаправлены в другие аэропорты, сообщается на официальной странице аэропорта в Twitter.

"В аэропорте Мак-Карран частично восстановлено авиасообщение... ожидайте задержек", - говорится в опубликованном сообщении.

"Почти две дюжины авиарейсов в аэропорте Мак-Карран перенаправлены в другие аэропорты", - также отмечается в Twitter.

Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли и, по меньшей мере, 100 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас, где на тот момент проходил концерт.

Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. Подозреваемый убит, полиция разыскивает его спутницу.