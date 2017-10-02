Политические заявления по пожару на арсенале в Калиновке до завершения расследования безосновательны – И.Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко просит политиков воздержаться от заявлений и призывов в связи с пожаром на арсенале возле г.Калиновка Винницкой области до завершения расследования.

"Президент настаивает на всестороннем, полном и детальном расследовании... Пока не будет завершено расследование и сделаны выводы, пока не будут определены виновные - не может быть определено наказание. Политические заявления оппонентов о наказании до завершения расследования ми считаем безосновательными", - сказала И.Луценко журналистам в понедельник.

При этом представитель главы государства в парламенте подчеркнула, что "когда страна фактически находится в войне, армия не может быть обезглавлена, дискредитирована".

Она отметила, что с первых часов инцидента на арсенале возле Калиновки всё военное руководство и представители спецслужб и военной прокуратуры находились там. "Свыше 50% складского запаса удалось сохранить, ни один человек не пострадал", - сказала И.Луценко.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы. На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба В.Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Военного кабинета потребовал отставки начальника Генштаба.

Сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".