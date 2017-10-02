Родители погибших в лагере "Виктория" детей могут требовать компенсации морального ущерба

Родители погибших в лагере "Виктория" (Одесса) детей не смогут рассчитывать на компенсацию материального ущерба, но могут требовать компенсацию морального ущерба, считает советник судебной практики юридической фирмы "ЕПАП Украина" Арсен Милютин.

Как подчеркнул юрист, законодательство позволяет пострадавшим (наследникам) требовать компенсацию морального и материального ущерба.

"Поскольку в данном случае идет речь о гибели детей, то материальный ущерб родителям взыскать вряд ли получится. Дело в том, что его расчет зависит от сумы заработка погибшего, которая приходилась на лиц, которых он содержал. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, то они должны были находиться на содержании у родителей", - пояснил он агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист считает, что родители могли бы побороться за сумму компенсации морального ущерба, которая превышает предложенные им 200 тыс. грн, ссылаясь, в частности, на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"ЕСПЧ присуждает компенсации до EUR100 тыс., если установлено, что государство было прямой причиной смерти. В деле о пожаре (в лагере "Виктория" - ИФ) все факты указывают именно на вину органов власти", - сказал А.Милютин.

Вместе с тем он отметил, что споры об убытках, особенно в отношении государства, остаются одной из проблемных сфер в украинских судах, а сложности у истцов могут возникать на каждом этапе - от момента определения ответчика и до взыскания непосредственно.

При этом практика судов по присуждаемым размерам сумм моральной компенсации незначительна – в среднем 100-200 тыс. грн при гибели человека.

"Это существенно отличается от практики компенсаций со стороны иностранных компаний, например, при гибели своих украинских сотрудников. Нам приходилось во внесудебном порядке сопровождать операции по подобного рода компенсациям, размер которых доходил до EUR200 тыс. на человека", - сказал юрист.

В целом, по мнению А.Милютина, в Украине необходимы изменения на уровне судебной практики при оценке и присуждении убытков.

"Во-первых, судам нужен более "рыночный" взгляд на размеры компенсаций. Во-вторых, судам необходимо смягчить существующий подход, при котором доказывание всех элементов иска об убытках ложатся бременем лишь на истца - размер суммы, вина ответчика, связь между ущербом и действиями ответчика", - сказал он.

Как подчеркивает юрист, в настоящее время истцам перед подачей заявления нужно отработать каждый его элемент - охватить всех виновных лиц (органы, отвечавшие за пожарные разрешения, собственник лагеря и т.д.), описать степень их вины, связь их действий/бездействия с событием и прочее, а размер убытков, как выше указано, лучше обосновывать европейской или коммерческой практикой.

Как сообщалось, Одесский городской совет принял решение выделить материальную помощь семьям погибших и пострадавших в детском лагере "Виктория" в размере по 200 тыс.грн. каждой семье погибших и по 100 тыс. грн семьям пострадавших. Семьи остальных детей, отдыхавших в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс.грн.

Пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент происшествия находились 52 ребенка. В пожаре погибли трое детей.