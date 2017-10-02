Минюст не владеет информацией о проведении прокуратурой экстрадиционной проверки Саакашвили

В Министерстве юстиции Украины не располагают информацией относительно проведения прокуратурой экстрадиционной проверки в отношении экс-главы Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по запросу грузинской стороны.

"Экстрадиционная проверка ещё идёт. Ещё нет ответа (от органов прокуратуры - ИФ)", - сказал замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов журналистам в понедельник в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, располагает ли он информацией о том, что региональная прокуратура, которая должна проводить проверку, проводит ее, замминистра сказал: "Я ещё не получил информацию о том, какая региональная прокуратура это делает и на какой стадии они находятся, у них ещё есть время для этого".

Как сообщалось, 5 сентября С.Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили: "Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины".

Он отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 – злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 – злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с уклонением от явки к следователю и в связи с неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.

12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что органы украинской прокуратуры проводят проверку запроса грузинской стороны об экстрадиции М.Саакашвили.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу.