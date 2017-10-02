Боевики обстреливают Марьинку

Незаконные вооруженные формирования обстреливают позиции сил АТО в районе г.Марьинка Донецкой области, одна из мин упала на жилые кварталы города и разрушила жилой дом, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Марьинка опять вздрагивает от взрывов: орки сыпят на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилищном квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила дом. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

На фотографиях, которые он прикрепил к сообщению, видно, что сильно пострадало небольшое здание с мансардой – последняя полностью выгорела, от нее остался лишь каркас. Также разрушена находившаяся рядом с ним теплица.

"Как докладывает мне Владимир Мороз, глава Марьинской районной государственной администрации, обстрел продолжается - раздаются одиночные взрывы на окраинах города", - добавил П.Жебривский.