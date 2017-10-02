События

12:49 02.10.2017

Боевики обстреливают Марьинку

Незаконные вооруженные формирования обстреливают позиции сил АТО в районе г.Марьинка Донецкой области, одна из мин упала на жилые кварталы города и разрушила жилой дом, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Марьинка опять вздрагивает от взрывов: орки сыпят на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилищном квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила дом. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

На фотографиях, которые он прикрепил к сообщению, видно, что сильно пострадало небольшое здание с мансардой – последняя полностью выгорела, от нее остался лишь каркас. Также разрушена находившаяся рядом с ним теплица.

"Как докладывает мне Владимир Мороз, глава Марьинской районной государственной администрации, обстрел продолжается - раздаются одиночные взрывы на окраинах города", - добавил П.Жебривский.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Полиция Лас-Вегаса разыскивает спутницу стрелявшего из небоскреба убийцы

МИД о новых задержаниях в Крыму: Требуем от РФ прекратить дискриминацию крымских татар

ВАСУ признал законным лишение украинского гражданства Артеменко

Более 20 человек погибли, 100 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Глава Сената Австралии о трагедии МН-17: Правосудие должно свершиться

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд арестовал задержанного на взятке руководителя исполнительной службы Одесской области

Действие закона об особом статусе ОРДЛО планируется продлить на год

Аэропорт Лас-Вегаса частично восстановил работу, десятки рейсов перенаправлены в другие аэропорты

Политические заявления по пожару на арсенале в Калиновке до завершения расследования безосновательны – И.Луценко

На границе с Венгрией задержаны трое злоумышленников, собиравшиеся взорвать памятник на Верецком перевале

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА