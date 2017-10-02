Более 20 человек погибли, 100 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Более 20 человек погибли, еще 100 получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает в понедельник телеканал "Эй-би-си ньюс" со ссылкой на шерифа Джозефа Ломбардо.

"На данный момент я не могу предоставить вам точные цифры. Ранения получили более 100 человек и более 20 человек погибли... Мы предоставим вам точные цифры так быстро, как только сможем", - заявил он.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали не менее двух человек, еще 24 получили ранения.